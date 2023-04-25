Российские «Зелёные карты» автострахования перестанут принимать в Европе с 1 июня 2023 года Фото: Евгения ГУСЕВА

«Зелёные карты» из России, предназначенные для страхования автомобиля за рубежом, перестанут действовать в странах Евросоюза с 1 июня 2023 года. Аналогично и с европейскими картами - в России их также перестанут принимать. Об этом сообщили в Российском союзе автостраховщиков.

С 1 июня 2023 года прекращают своё действие в России карты стран Евросоюза, а также Великобритании и Швейцарии. Причём не важно, какой срок действия сертификата указан на карте - она всё равно больше не будет действительна. Также и с российскими картами в указанных странах. Претензии по ДТП, если таковые возникнут, будут урегулированы в обычном порядке в том случае, если повреждение автомобиля произошло до 1 июня.

Все страховые организации в России, начиная с 1 июня, больше не смогут выдавать «Зелёные карты», срок действия которых заходит за 31 мая 2023 года. В то же время сертификаты продолжат действовать во всех остальных странах, считающихся дружественными России, и являющихся членами страховой системы «Зелёных карт».

Ранее KP.RU сообщил о том, что Украина ещё в 2022 году отказалась признавать белорусские «Зелёные карты».