Генерал ВСУ Сырский заявил об использовании российскими военными приложения для координации атак

Российские подразделения используют GPS-приложение для координации атак на позиции украинских войск Фото: REUTERS

Российские подразделения используют GPS-приложение для координации атак на позиции украинских войск, заявил командующий Восточной группировкой ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

Как рассказал офицер в интервью «Интерфакс-Украина», это приложение позволяет отмечать координаты позиций украинских военных и маршруты выдвижения к ним, а также учитывает задачи соседних подразделений. По словам Сырского, российские войска усовершенствовали свою тактику, и теперь создают отдельные штурмовые отряды на основе мотострелковых рот. В них имеются танки, огнеметные, минометные и противотанковые подразделения, отметил он.

Напомним, один из украинских военных заявил, что российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) «Солнцепек» несут для военнослужащих ВСУ наибольшую опасность. По его словам, «при залпе «Солнцепека» выжить практически невозможно, вне зависимости от того, насколько глубоко ты окопался». Это оружие «выжигает все, что можно», отметил военнослужащий.

Как писал сайт KP.RU, Министерство обороны России расширит арсенал современных ударных средств в 2023 году. Как заявил глава ведомства Сергей Шойгу, будет также проводиться совершенствование системы управления и связи, в том числе за счет применения искусственного интеллекта.