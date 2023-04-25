Спикер Маккарти призвал Байдена сосредоточиться не на себе, а на будущем США

В конгрессе призвали Байдена сосредоточиться не на себе, а на будущем США Фото: REUTERS

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти, комментируя заявление действующего президента страны Джо Байдена о намерении пойти на второй срок, заявил, что тому нужно сосредоточиться не на своем политическом будущем, а на будущем Соединенных Штатов.

«Я знаю, что сегодня президент Байден может быть сосредоточен на своем политическом будущем, но он должен быть сосредоточен на будущем Америки», - написал Маккарти в соцсетях.

Он также призвал президента США наконец-то сесть за стол переговоров для того, чтобы договориться о разумном увеличении лимита государственного долга. Это, по мнению конгрессмена, позволит избежать первого в истории Соединенных Штатов дефолта.

Напомним, 25 апреля Джо Байден официально заявил об участии в президентских выборах. Его конкурентом может стать экс-президент США, лидер республиканской партии Дональд Трамп, который полагает, что выдвижение Байдена на второй срок может привести к третьей мировой войне.

В свою очередь, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Байдена «отчаянным дедом», раз тот все-таки решился участвовать в выборах президента США. Российский политик также посоветовал американским военным создать «бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами» на тот случай, если Байден одержит победу.