Замминистра культуры РФ Алла Манилова уходит с должности, чтобы возглавить Русский музей Фото: Министерство культуры РФ.

Статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Алла Манилова ушла с должности по собственной просьбе. Теперь она возглавит Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры России.

По распоряжению председателя правительства России Михаила Мишустина, статс-секретарь - заместитель министра культуры Алла Манилова покидает свой пост в связи с ее личной просьбой. Теперь она назначена генеральным директором Государственного Русского музея", - говорится в сообщении.

Новым заместителем министра культуры стал Андрей Малышев, ранее возглавлявший ФГБУК "Росконцерт", сообщили в Минкульте.

Алла Манилова родилась в Санкт-Петербурге, с городом ее связывает немало. С 2003 по 2008 года она была членом правительства Санкт-Петербурга и председателем комитета по печати и взаимодействию со СМИ. Далее в течение трех лет до 2011 года она занимала пост вице-губернатора Санкт-Петербурга. С 2012 года Алла Манилова трудилась на посту замминистра культуры, а теперь является директором Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге