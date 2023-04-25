Евросоюз ужесточит надзор за популярными онлайн-площадками с 25 августа 2023 года Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 25 августа 2023 года Евросоюз планирует ужесточить надзор над 19 популярными онлайн-платформами, среди которых YouTube, Instagram*, TikTok, Google, Amazon и многие другие. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

«С большим размахом приходит и большая ответственность. Дополнительные обязательства в соответствии с законом о цифровых услугах по состоянию на 25 августа вводятся для 19 онлайн-платформ», - заявляет Бретон.

Полный список популярных сайтов и сервисов, которые подвергнутся ужесточённому надзору со стороны Евросоюза, выглядит следующим образом: AliExpress, Amazon Store, AppStore, Bing, Booking, Facebook*, Google Maps, Google Play, Google Search, Google Shopping, Instagram*, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube, Zalando.

Ранее KP.RU сообщил о том, что прецеденты ограничения так называемой «свободы слова» в Евросоюзе происходят не впервые, и часто на уровне высшей государственной власти. Например, только четыре страны ЕС выступают за продолжение конфликта на Украине, а все остальные призывают к мирным переговорам. Только их никто не слушает.

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