Главные события 25 апреля 2023 года: подборка новостей дня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

25 апреля 2023 года правительство России отозвало из Госдумы законопроект, которые предполагал увеличение НДФЛ до 30 % для россиян, уехавших из страны, но продолжающих работать на российские компании. Сообщается, что в документ ещё нужно внести ряд технических уточнений.

Тем временем российские подразделения воздушно-десантных войск, при поддержке артиллерии и авиации ВС РФ, успешно пресекают попытки киевского режима доставить подкрепление в Артёмовск, где штурмовые отряды продолжают уничтожать оставшиеся на западе города подразделения ВСУ.

Ещё одно событие с полей спецоперации - участие танков Т-14 «Армата» в боях против ВСУ. Самые современные и могучие российские танки впервые были применены на Украине именно 25 апреля 2023 года.

А в США вовсю разгораются предвыборные страсти, и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал планы Джо Байдена выдвигаться на новый президентский срок, назвав его «отчаянным дедом», с учётом всего что он успел натворить, будучи американским президентом.

И пока Россия применяет суперсовременные танки для защиты своего суверенитета - в Вашингтоне снова грозятся кулаком санкций, на этот раз Казахстану. Помощник министра финансов США Элизабет Розенберг предупредила Астану о «последствиях» в случае сотрудничества с Россией.