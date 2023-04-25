«Автоваз» поднимет цены на автомобили в среднем на 2% с 1 мая 2023

«Автоваз» поднимет цены на автомобили в среднем на 2% Фото: пресс-служба «Автоваза»

«Автоваз» поднимет цены на автомобили Lada в среднем на 2% с 1 мая этого года, сообщил президент компании Максим Соколов.

«В среднем на 2%», – сказал он в беседе с журналистами в кулуарах Международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия».

Общее увеличение цен на автомобили «Автоваза» в 2023 году не превысит прогнозируемый уровень инфляции в России, которая составит 5,3%, заверил Соколов. По его словам, уровень себестоимости машин Lada пока достаточно высокий, поскольку степень локализации производства глубокая. Как отметил президент «Автоваза», сегодня компании приходится осваивать производство компонентов, которые раньше на мировой рынок поставляли глобальные производители.

Соколов добавил, что в I квартале этого года продажи компании выросли на 22% – до 64,2 тысячи автомобилей. В то же время продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам прошлого года упали почти на 59% по сравнению с 2021 годом.

Как писал сайт KP.RU, у «Автоваза» в планах на 2023 год – произвести не менее 400 тысяч машин, а также запустить весной производство модели LADA Vesta нового поколения.