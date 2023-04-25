Президент ЮАР Рамафоса анонсировал выход страны из Международного уголовного суда Фото: REUTERS

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса во вторник, 25 апреля, заявил, что правящая в стране партия «Африканский национальный конгресс» приняла решение о том, что ЮАР выйдет из Международного уголовного суда (МУС).

«Решение о выходе из Международного уголовного суда объясняется его пристрастностью в отношении к определенным ситуациям», - объяснил Рамафоса.

Как пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя президента ЮАР, решение о выходе из МУС должен принять парламент страны. «Африканский национальный конгресс» в нижней палате представлен большинством.

Напомним, 17 марта 2023 года непризнаваемый Россией МУС выдал «ордер на арест» президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что решения этого суда не имеют никакого значения для России, так как Москва не является участником Римского статуса.

Как ранее писал сайт KP.RU, в августе 2023 года в ЮАР пройдет саммит БРИКС. Мероприятие состоится в очном формате впервые после начала пандемии коронавируса. Власти ЮАР надеются, что в саммите примет участие и российский лидер Владимир Путин.