Доктор Мясников развеял главный миф о пользе супа для организма Фото: Shutterstock

Многие люди с детства слышали миф о том, что в рационе человека обязательно должны быть первые блюда, поскольку они помогают снизить риск язвы, однако это заблуждение. Об этом рассказали на портале «Лента.ру» со ссылкой на слова известного врача и телеведущего Александра Мясникова.

Язва желудка — инфекционная болезнь, поэтому суп никак не влияет на риск заражения. Суп действительно полезен, поскольку помогает пищеварительной системе подготовиться к приему более тяжелой пищи.

Эксперт по ЗОЖ и правильному питанию Анастасия Немцан развеяла популярный миф о том, что самое вредное нужно есть до полудня. Напротив, если есть утром выпечку или другие высококалорийные продукты, то человек может потерять энергию в течение дня. Об этом эксперт рассказали на портале RT.

Также среди людей есть и миф о необходимости большого количества овощей в рационе, однако это тоже не совсем правда. Ученые Института показателей здоровья и оценки провели исследование, которое показало, что редкое употребление овощей никак не влияет на те или иные болезни и не оказывает положительного влияния. Об этом рассказали на портале «Известия».