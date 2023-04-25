Илон Маск дал доллару неутешительный прогноз

Илон Маск предупредил об ускорении отказа от доллара Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дальнейшее использование доллара в качестве средства санкций приведет к отказу от американской валюты, считает миллиардер Илон Маск.

«Если вы вепонизируете валюту достаточное число раз, другие страны откажутся от ее использования», – написал он в Twitter, комментируя пост о том, что дедолларизация мировой экономики сильно ускорилась по сравнению с предыдущими двумя десятилетиями.

Бизнесмен использовал термин «вепонизация», означающий применение в военных целях объектов, не предназначенных для этого. В прокомментированной Маском публикации говорится, что доля доллара в мировых расчетах снизилась в 2020 году до 55%, а после введения антироссийских санкций – до 47%.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что отказ от ненадежных и скомпрометировавших себя валют является стратегической задачей для российских властей. Как отметил глава государства, уже поставлена задача перевести расчеты за энергоресурсы в национальную валюту и постепенно уходить от доллара и евро.

Сайт KP.RU разбирался, может ли Россия сейчас отказаться от доллара.