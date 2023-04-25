Губернатор Глеб Никитин: «С помощью нашего мобильного технопарка обучение в школах Бухары станет еще более познавательным и интересным»

Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области

Высокотехнологичное оборудование для естественнонаучного и технического творчества детей передано Бухаре по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Ключи от «Кванториума» заместителю хокима (главы) Бухарской области Республики Узбекистан Ризо Асадову вручил Андрей Саносян - глава нижегородской делегации на «Иннопроме. Центральная Азия», заместитель губернатора Нижегородской области. В церемонии участвовали заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Жамшид Ходжаев.

«Прошлым летом жители Бухарской области уже ознакомились с возможностями нижегородского «Кванториума»: тогда более 2400 детей и около 900 педагогов стали участниками образовательных мастер-классов наших специалистов. Такое сотрудничество – отличный пример экспорта нижегородских образовательных технологий. Уверен, что с помощью нашего мобильного технопарка обучение в школах Бухары станет еще более познавательным и интересным», – прокомментировал Глеб Никитин развитие отношений с Узбекистаном в образовательной сфере.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области

Андрей Саносян пояснил, что занятия в «Кванториуме» позволят выявить способности и таланты детей, начиная с самого раннего возраста. Здесь можно, например, осваивать робототехнику и заниматься проектированием малых спутников Земли, изучать лазерные технологии и моделировать беспилотные объекты. «Кванториум» продемонстрирует, насколько увлекательной может быть научная деятельность. Детский передвижной технопарк предназначен для организации учебного процесса с применением высоких технологий в школах и колледжах, которые находятся в отдаленных от городских центров, труднодоступных и сельских районах.

«Оснащение «Кванториума» позволяет вести занятия по конструированию, моделированию, промышленному дизайну, роботостроению, информационным технологиям, в том числе с использованием виртуальной реальности, а также реализовывать обучающие программы в инженерии. Проект также полезен для развития профессиональных компетенций педагогов информатики и информационных технологий», – добавил Андрей Саносян.

Мобильный комплекс изготовлен с использованием композитных материалов. Они не подвержены коррозии и отличаются стойкостью к воздействию УФ-излучения. Салон «Кванториума» оборудован системами автономного энергообеспечения, отопления и кондиционирования. Мобильный технопарк состоит из 3,5-тонного головного автомобиля и двухосного прицепа-фургона. Высота салона – 1,9 метра, что позволяет проводить обучение в комфортных условиях.

КСТАТИ

В Нижегородской области функционируют уже четыре стационарных «Кванториума»: в Нижнем Новгороде, Сарове и городе Бор. Помимо этого работают три мобильных детских технопарка.