Суд в Москве заочно арестовал обвиняемого по делу об убийстве Дарьи Дугиной

Журналистка и политолог Дарья Дугина Фото: соцсети

Басманный суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела об убийстве журналистки Дарьи Дугиной – Богдана Цыганенко.

Как передает РИА Новости, мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции в РФ.

По информации Федеральной службы безопасности, Цыганенко попал в Россию через Эстонию незадолго до покушения на Дугину. Он дал исполнительнице теракт Натальи Вовк фальшивые документы и автомобильные номера, а также помог собрать взрывчатку. Мужчина покинул Россию за день до убийства Дугиной.

Напомним, сайт KP.RU писал о том, за что была убита в августе 2022 года Дарья Дугина, дочь политолога и общественного деятеля Александра Дугина.

Тем временем официальные лица в Европе и Вашингтоне возложили ответственность за убийство Дугиной на украинских оперативников и предостерегли президента Владимира Зеленского от дальнейших нападений на территории России.