Лавров заявил, что Западу пора отчитаться перед ООН за невыполнение принятых резолюций Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник, 25 апреля, заявил, что западным странам пора отчитаться перед Генеральной Ассамблеей ООН за невыполнение принятых Советом Безопасности ОНН резолюций.

«Невыполнение принятых резолюций Совета Безопасности - это нарушение Устава. Может, пора тем, кто откровенно хоронит принятые резолюции, отчитаться перед Генассамблеей? – задался вопросом Лавров в ходе своего выступления на заседании СБ ОНН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

Он перечислил ряд резолюций, которые саботируют страны Запада. Это, по его словам, «решения по Палестине, по Голанским высотам, Западной Сахаре, косовскому урегулированию и иранской ядерной программе». Лавров особо отметил, что западные страны не выполняют резолюцию по минским договоренностям по ситуации на Украине.

Напомним, 24 и 25 апреля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходят заседания Совета Безопасности под председательством Лаврова. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что работа российской делегации в СБ ОНН в настоящее время является непростой. Однако он отметил, что РФ выполняет свои функции и излагает свою позицию, что очень важно.

Как писал сайт KP.RU, ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал «Минские соглашения» примером провала превентивной деятельности организации. Он пояснил, что если бы все пункты документа исполнялись, то не произошло бы того, что есть сейчас.