Власти Риги снесут памятник Пушкину во избежание собраний у него на 9 мая

Памятник Пушкину в Риге после того, как неизвестные облили его краской Фото: Telegram-канал посольства России в Латвии

Власти Риги решили снести памятник выдающемуся русскому поэту Александру Пушкину, сообщила вице-спикер городского собрания латвийской столицы Линда Озола.

«Дни Пушкина в парке Кронвальда сочтены. Коалиция Рижской думы договорилась, что этот незаконно установленный памятник должен исчезнуть из городской среды Риги, и это должно произойти оперативно», – написала она в соцсетях.

Между тем портал Delfi со ссылкой на представителя блока Kods Rigai Каспарса Адиянса передает, что памятник Пушкину может быть снесен уже к 4 мая, чтобы не допустить собрания жителей рядом с ним на 9 мая. По его словам, это необходимо также для остановки «раскола общества и дальнейшего обострения этого вопроса». Депутаты блока считают памятник незаконно установленным, так как монумент был подарен Риге посольством России и воздвигнут без поддержки Государственной инспекции по охране памятников культуры.

Напомним, в ноябре прошлого года неизвестные осквернили памятник Александру Пушкину в Риге, облив его краской. Инцидент произошел в День независимости Латвии.

Как писал сайт KP.RU, на прошлой неделе парламент Латвии утвердил закон о запрете празднования Дня Победы 9 мая. В этот день будет запрещено проводить массовые мероприятия, митинги, шествия и пикеты в общественных местах.