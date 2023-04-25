Швейцарец Карл Экштайн назвал Россию второй родиной и признался ей в любви

Швейцарец назвал Россию второй родиной и признался ей в любви Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Юрист и предприниматель из Швейцарии Карл Экштайн, который прожил в России около 40 лет, дал интервью газете Die Weltwoche. В нем он заявил, что РФ стала для него второй родиной и признался ей в любви.

Экштайн, который, по данным газеты, стал одним из первых, кто приехал в СССР и остался жить в стране так надолго, рассказал, что всегда себя прекрасно чувствует в России и ему в ней все нравится.

По словам Экштайна, русские являются очень умными, а также обладают хорошим чувством юмора, за это он очень ценит жителей России.

«Они проявляют спонтанный юмор во всем. Этот позитивный взгляд на мир проявляется во всем», — объяснил юрист.

Как писал сайт KP.RU, ранее французский актер Жерар Депардье, имеющий российское гражданство, заявил, что любит русскую культуру и он «все еще русский», а события на Украине не изменили его отношения к РФ. Депардье отметил, что ему очень не нравится, когда смешивают политику и актерское мастерство.