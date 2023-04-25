Страны Восточной Европы заняли 32 миллиарда долларов с начала 2023 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Восточной Европы с начала этого года взяли займы на международных долговых рынках на сумму почти в 32 миллиарда долларов.

Как передает Bloomberg, восточноевропейские государства все чаще обращаются к кредитам в связи с растущими финансовыми проблемами, возникающими из-за энергетического кризиса. Агентство отмечает, что объем займов с начала 2023 года в три раза превысил показатели того же периода прошлого года.

По информации издания, кредиты необходимы Польше, Венгрии, Румынии и другим странам Восточной Европы для субсидирования покупок энергоресурсов и укрепления обороноспособности своих армий. Также эти государства направляют взятые в долг средства на обеспечение помощи беженцам с Украины, бежавшим из страны после начала спецоперации, говорится в сообщении.

Напомним, ранее Международный валютный фонд (МВФ) прдсказал увеличение госдолга США в этом году до 122,2% ВВП страны и до 125,8% ВВп - в 2024. Эксперты фонда полагают, что через пять лет госдолг страны вырастет до 136,2% ВВП.