В МИД России заявили, что Лаврову не о чем говорить с западными дипломатами Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не планирует общение с западными дипломатами в ходе визита в Нью-Йорк на заседание Совета безопасности ООН, поскольку ему не о чем с ними говорить. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Нет, и не предполагалось. Не о чем говорить. Вы знаете, что сейчас обсуждать?» – сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, накануне в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты пока не могут сообщить о возможности проведения встреч американских чиновников с Лавровым.

Накануне глава российского МИД прибыл в Нью-Йорк в штаб-квартиру ООН на заседание Совбеза всемирной организации, в котором Россия будет председательствовать весь апрель. Сайт KP.RU внимательно послушала вступительное слово Лаврова на заседании по эффективной многосторонности через защиту принципов устава организации и представляет ключевые цитаты из этого выступления.