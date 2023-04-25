Диетолог Плотникова заявила о вреде употребления сахарозаменителей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В последнее время наблюдается тенденция отказа от сахара и многие люди стали предпочитать взамен ему сахарозаменители. При этом стоит понимать, что они могут стать причиной тяжелых болезней. Об этом рассказывает «Лента.ру» со слов диетолога Кристины Плотниковой.

Сахарозаменители могут провоцировать болезни от расстройств ЖКТ до инфарктов.

Про серьезный вред газировки без сахара рассказали на портале «360» со слов диетолога Тамары Синько. Она заявила, что газировка без сахара может быть вреднее сахаросодержащих напитков. Регулярное употребление такой газировки может разрушать микробиом кишечника.

При этом диетолог Елена Соломатина поведала порталу RT и о полезных свойствах не сладкой газировки. При употреблении ее в небольших количествах можно немного снизить артериальное давление. Иногда это может облегчить жизнь гипертоникам, во время повышенного давления.