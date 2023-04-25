ФСБ просит суд арестовать россиянина Довганя за госизмену

ФСБ просит суд арестовать россиянина Довганя за госизмен Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Лефортовский суд Москвы поступило ходатайство об аресте гражданина России по фамилии Довгань от следствия ФСБ. Россиянин подозревается в госизмене.

"В суд поступило ходатайство следствия. Орган просит избрать меру пресечения под стражу в отношении россиянина Довганя А. С." - приводит слова собеседника агентства РИА Новости.

В суде не стали раскрывать подробности по поводу самого дела и фигуранта.

Стоит отметить, что максимальное наказание по статье о государственной измене может составить до 20 лет лишения свободы

Ранее в Москве следователи ФСБ предъявили обвинение в госизмене сотруднику оружейного завода. Это касается заместителя начальника испытательной лаборатории завода по выпуску охотничьих и спортивных винтовок. Сообщается, что мужчина обвиняется по статье 275 УК РФ, максимальное наказание за государственную измену может составить до 20 лет лишения свободы