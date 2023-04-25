Замглавы МИД Рябков: заявления западных дипломатов в ООН показывают тупиковость курса Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все заявления западных дипломатов в Совбезе ООН были отслушаны и зафиксированы российской стороной. Слова политиков запада отражают коллапс и тупиковость внешнеполитического курса, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы зафиксировали все, что говорила западная группа в стенах зала заседания Совбеза. Ничего нового и ничего дополняющего ту картину абсолютного нежелания прислушиваться к нашим аргументам, к нашим подходам, а главное нежелание отказаться от деструктивного эскалационного курса, который весьма опасен. Ни одного аргумента в дополнение к тому, что уже повторяется на протяжении многих месяцев, ни одной свежей мысли, ни одного предложения", - приводит слова Рябкова ТАСС.

По его словам, такое поведение отражает полный упадок и коллапс западной дипломатии, "отражение тупиковость внешнеполитического курса стран Запада, во главе которых стоят Соединенные Штаты.

Ранее Рябков отмечал, что Россия делает все, чтобы возвратить из украинского плена российских бойцов. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов говорил о том, что Москва и Киев якобы ведут переговоры об обмене пленными в формате «всех на всех».