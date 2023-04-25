Заслуженный врач РФ Каган: риск катастрофы из-за захвата биолаборатории в Судане минимален Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После того, как стало известно о захвате боевиками биолаборатории в Судане, мировое сообщество не на шутку встревожилось из-за риска биологической катастрофы. Но проанализировав ситуацию, заслуженный врач России Михаил Каган заявил, что риск катастрофы минимален. Его слова приводит интернет-газета «Ридус».

Специалист утверждает, что в лабораториях Судана недостаточная база для создания биологического оружия.

— Мы не знаем конкретно, что там, насколько опасны похищенные образцы. У каждого вируса есть определенный диапазон опасности. Может быть специальное биологическое заболевание, а могут быть обычные вирусы, которые сами по себе в природе существуют, — добавил врач Каган.

Ранее KP.RU писал, что боевики в Судане захватили лабораторию с образцами заболеваний. По мнению ВОЗ, есть риск биологической опасности. Сейчас специалисты не могут получить доступ к лаборатории, чтобы обеспечить сохранность материалов.