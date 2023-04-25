Лавров назвал не сильной реакцию ООН по ситуации с УПЦ Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал реакцию РФ на происходящие события с Украинской Православной Церковью.

"Мы обратились генсеку ООН, руководству ОБСЕ, реакция не очень сильная. Примерно такая же, когда произошел госпереворот в 2014 году", — заявил российский дипломат.

Напомним, в начале апреля раскольники силой захватили кафедральный собор в Хмельницком. Сразу после этого в здание собора пришла комиссия и начала описывать имущество УПЦ. К слову, на Украине такое происходит не впервые, до этого не раз поднималась тема о полной ликвидации канонической православной церкви.

А в январе 2023 года в январе 2023 года украинское правительство внесло в Раду закон, направленный на запрет УПЦ.

Между тем, глава МИД на заседании Совбеза ООН также заявил, что страны НАТО планировали развалить Россию, но в итоге только сплотили ее.