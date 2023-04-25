Сербия раскритиковала позицию Украины на голосовании в Совете Европы по вопросу Косова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Сербии раскритиковали украинскую позицию на голосовании по вопросу вступления непризнанного Косова в Совет Европы (СЕ). Это может повлиять на отношение государства к вопросам ее территориальной целостности, считает первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

"Знаете, с какими усилиями мы голосуем, прежде всего из-за этих наших проблем с нашей территориальной целостностью, в осуждение нарушения территориальной целостности Украины во всех резолюциях? А они, когда речь идет о нашей территориальной целостности, воздержались. Я должен сказать, что внешняя политика базируется на взаимности, это, конечно, будет влиять на нашу позицию по территориальной целостности тех стран, которые голосуют против нашей территориальной целостности", - отметил Дачи.

Также, по словам главы МИД, неизвестно почему Украина решила воздержаться в голосовании по такому вопросу

"Если мы должны заботиться о территориальной целостности Украины или Боснии и Герцеговины, разрушать наши национальные интересы, потому что так мы разрушаем отношения с Россией, то они будут воздерживаться? Я этого, правда, не понимаю", - подчеркнул Дачич, приводит его слова ТАСС.

В апреле сербский президент Александар Вучич заявил, что применение силы со стороны Сербии на территории Косово и Метохии не является решением проблемы, заявил сербский президент Александар Вучич.