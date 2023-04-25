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НовостиПолитика25 апреля 2023 18:18

Лавров: Запад заговорил о третьей мировой войне, когда Россия вообще молчала

Западным странам стоит проявить ответственность вместо заявлений о возможности новой мировой войны, отметил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава МИД России Сергей Лавров

Глава МИД России Сергей Лавров

Фото: REUTERS

Страны Запада начали разговор о возможности третьей мировой войны в то время, когда Россия «вообще молчала», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Эти заявления были, когда мы вообще молчали про третью мировую войну», – сказал глава МИД РФ в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке.

Дипломат напомнил, что о вероятности новой мировой войны первыми заговорили президент Соединенных Штатов Джо Байден и другие западные политики, например, бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. Лавров при этом выразил надежду на проявление Западом ответственности вместо заявлений о возможности третьей мировой в случае победы России на Украине.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о возможности третьей мировой войны из-за украинского конфликта.

Между тем бывший президент США Дональд Трамп предупредил, что участие Джо Байдена в выборах главы государства может закончиться третьей мировой войной.

В сентябре 2022 Лавров в ответ на вопрос о третьей мировой заявил, что не станет давать мрачные прогнозы.