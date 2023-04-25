Лавров заявил о растущей милитаризации Евросоюза

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: REUTERS

Евросоюз все больше военизируется, становясь структурой сдерживания России, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы видим, как эта организация рекордными темпами военизируется и превращается в структуру с целью сдерживать Российскую Федерацию», – заявил глава российского МИД в ходе пресс-конференции.

Как отметил дипломат, принятие Украины в ЕС докажет, что это всего лишь геополитическая игра, поскольку страна не соответствует критериям члена Евросоюза.

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