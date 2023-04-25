Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика25 апреля 2023 18:26

Лавров заявил о растущей милитаризации Евросоюза

Принятие Украины в ЕС докажет, что это всего лишь геополитическая игра, отметил дипломат
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава МИД РФ Сергей Лавров.

Фото: REUTERS

Евросоюз все больше военизируется, становясь структурой сдерживания России, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы видим, как эта организация рекордными темпами военизируется и превращается в структуру с целью сдерживать Российскую Федерацию», – заявил глава российского МИД в ходе пресс-конференции.

Как отметил дипломат, принятие Украины в ЕС докажет, что это всего лишь геополитическая игра, поскольку страна не соответствует критериям члена Евросоюза.

Новость дополняется