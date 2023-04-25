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НовостиПолитика25 апреля 2023 18:38

Лавров прокомментировал решение Байдена баллотироваться на второй президентский срок

Лавров заявил о невмешательстве России в дела США после заявления Байдена о выдвижении на второй срок
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Лавров заявил, что Россия не вмешивается в дела других стран

Лавров заявил, что Россия не вмешивается в дела других стран

Фото: REUTERS

Россия не вмешивается в дела других стран, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя заявление президента США Джо Байдена о выдвижении на второй срок.

«В отличие от журналистов, которые по долгу службы обязаны публично анализировать происходящее, российское правительство не вмешивается в дела других стран», – сказал дипломат в ходе пресс-конференции.

Как писал сайт KP.RU, ранее действующий глава Белого дома официально заявил о намерении баллотироваться на второй срок на предстоящих в 2024 году выборах президента США. Он объявил о своем решении в тот же день, что и четыре года назад, то есть 25 апреля.

Главным конкурентом нынешнего президента на предстоящих выборах может стать лидер Республиканской партии Дональд Трамп. В данный момент против Трампа возбуждено уголовное дело, которое сам политик считает вмешательством в выборы на высочайшем в истории уровне.