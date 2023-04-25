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НовостиПолитика25 апреля 2023 19:15

Депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов погиб в зоне спецоперации

Он участвовал в боевых действиях в качестве добровольца
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Депутат Верховного совета Республики Хакасия Дмитрий Иванов. Фото: vskhakasia.ru

Депутат Верховного совета Республики Хакасия Дмитрий Иванов. Фото: vskhakasia.ru

Депутат Верховного совета Республики Хакасия Дмитрий Иванов погиб в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил глава Хакасии Валентин Коновалов.

«Дмитрий Иванов отправился добровольцем в зону спецоперации. Геройски погиб при исполнении воинского долга. У него остались вдова и пятеро детей», – передает слова главы республики «КП – Красноярск».

Коновалов отметил, что погибший депутат был честным, искренним и принципиальным человеком, отдавшим жизнь «в борьбе с нацистами и мирное небо над нашей Родиной».

Напомним, в конце прошлого года в зоне СВО погиб член Совета депутатов Решетовского сельсовета Новосибирской области Сергей Голиков.

В начала марта в ходе проведения специальной военной операции погиб уроженец Самарской области, бывший депутат Денис Штейн, входивший в совет депутатов Советского района Самары.