Депутат Бурматов пояснил, как новый законопроект решит проблему с бездомными животными в регионах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Правительство одобрило законопроект, который наделяет регионы правом самостоятельно выбирать путь решения проблемы бездомных животных.

По данным «Известий», ситуация в некоторых регионах с безнадзорным животными оценивается как сложная, поэтому проблему было решено передать бразды правления на места.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов объяснил, как теперь будет устроен весь процесс.

Парламентарий отметил, что еще в прошлом году регионам стали расширять полномочия по данному вопросу.

Был принят закон, который разрешает содержать животное в приюте пожизненно, этот же документ запрещает самовыгул и вводит наказание для него. Эти положения уже зарекомендовали себя в некоторых регионах.

Теперь регионы смогут регистрировать животных и регулировать их численность. Но способы регулировки должны широко обсуждаться.

- Мы с регионами обсудим подходы к регулированию численности бездомных животных. Затем состоится обсуждение с экспертами, зоозащитниками, кинологами, экологами, общественниками и так далее, это произойдет 11 мая, - рассказывает «Ридусу» депутат.

Только после майских праздников будет сформировано окончательное решение и вынесены предложения.

Пока вариантов множество: «от радикальных — вернуть в федеральное законодательство термин „эвтаназия“ или „умерщвление“ бездомных животных — до предложений о наделении регионов дополнительными полномочиями».

В итоговый документ не намерены включать эвтаназию, а вот систему приютов в регионах сохранят.

- Как и гуманистические подходы к регулированию численности бездомных животных. Никто не собирается умножать на ноль пятилетние усилия регионов, - подчеркнул Бурматов.