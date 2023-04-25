Политолог назвал хорошим знаком встречу министров обороны России, Турции, Сирии и Ирана Фото: Минобороны РФ

В Москве прошли переговоры глав военных ведомств и разведки – России, Турции, Ирана и Сирии.

- Цель встречи – скорейшее решение имеющихся вопросов путем переговоров и обеспечение мира и спокойствия в регионе, - сказал глава турецкого Минобороны Хулуси Акар.

Руководитель Экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров назвал такую встречу хорошим знаком.

В частности, наверняка будет обсуждаться ситуация в Сирии, а значит, появятся варианты, как нормализовать отношения.

Проблем и тем для обсуждения немало. Если говорить о Сирии, то каждая из перечисленных стран проводит там свою политику.

Турция решает курдский вопрос, Иран занимает конструктивную позицию, а Россия, скорее выступает в интересах сирийского правительства. Учитывая непростую ситуацию, сама возможность подобных встреч вселяет надежду.

- Переговоры этого формата – очень тяжелые, поэтому не стоит ждать каких-то невероятных прорывов, но знак хороший, - сказал Игорь Шатров "Абзацу".

В рамках подобных переговоров Россия подтверждает свой статус миротворца на Ближнем Востоке.