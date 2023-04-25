Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что через пару месяцев ВСУ потеряют сотни тысяч человек Фото: Александр КОЦ

Продолжение конфликта на Украине приведет к гибели сотен тысяч военнослужащих ВСУ и демографической катастрофе, об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Еще пара месяцев такой войны - и с карты Украины демографически исчезнет целый областной центр типа Житомира или Чернигова», подчеркнул Соскин.

Как писал сайт KP.RU, в марте экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ потеряют в ближайшие месяцы сотни тысяч человек.

По мнению офицера, ВСУ не смогут прорвать оборонительные рубежи российских войск из-за ужасающих потерь в ходе наступления.

Ранее американский журнал American Thinker написал, что потери ВСУ превышают 250 тысяч человек с начала СВО. И это цифра только безвозвратные, то есть убитыми.

Напомним, в конце ноября 2022 года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что с момента начала военных действий на Украине там погибли не менее 100 тысяч военных.