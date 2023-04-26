Рогов: В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели два взрыва Фото: соцсети

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прозвучали два взрыва прозвучали, об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В Запорожье громко! Сегодня начиная примерно с 23:15 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, ...было слышно два взрыва», - написал Рогов.

Политик отметил, что взрывы были слышны в разных районах города, но «наиболее громко в Заводском и Космическом».

Как писал сайт KP.RU, ранее Владимир Рогов сообщал, что власти Киева начали вывозить с заводов Запорожья, который им подконтролен, дорогое оборудование. По его словам, оборудование отправляют на Украину и в Польшу. При этом, все, что не удастся вывезти планируется распродать или уничтожить.

Также Рогов отмечал, что бойцы украинской армии всё чаще начинают складывать оружие и переходить на сторону России, по крайней мере в Запорожской области.

Политик подчеркнул, что такие случаи особенно участились в последнее время. Люди больше не хотят бороться за режим Зеленского.