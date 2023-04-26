Замглавы МИД РФ Галузин: Необходимо активизировать усилия по нормализации отношений между Баку и Ереваном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин на консультациях с замминистра иностранных дел Армении Ваге Геворкяном и Мнацаканом Сафаряном отметил необходимость активизации усилий по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации. Об этом говорится в сообщении МИД России.

«Подробно обсуждена текущая ситуация в регионе... Обозначена необходимость активизации усилий по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации в соответствии с договоренностями лидеров России, Армении и Азербайджана...», - отметили в МИДе.

В дипведомстве подчеркнули, что стороны отметили позитивную динамику российско-армянского союзнического взаимодействия.

«Отмечена рекордная динамика торгово-экономических отношений. Высказано удовлетворение степенью координации России и Армении в международных организациях», - указывается в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, 20 апреля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов к размещению миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на границе с Азербайджаном.

Пашинян отметил, что к этому готова не только Россия, но и Армения. Однако он подчеркнул, что возможная миссия должна быть эффективной, что важно и для Еревана, и для ОДКБ.

13 сентября 2022 года в Карабахе произошли обстрелы территории. Огонь велся из артиллерии и с беспилотников. Десятки погибших военных и сотни раненых.

В Баку заявили, что азербайджанские военные лишь отвечают на провокации. Говорят, что Ереван постоянно нагнетал обстановку, стянул войска на границу, систематически обстреливал азербайджанские позиции, а бой завязали армянские диверсанты.