Советник офиса Зеленского Подоляк заявил о якобы «имеющемся праве» у Киева уничтожать все в Крыму и на Донбассе Фото: REUTERS

Украина якобы «имеет право» уничтожать все, что находится в Крыму, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, об этом сообщил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

«Зачем Украине, которая сегодня абсолютно точно зависит от полного взаимодействия с партнерами относительно вооружения и того, как мы его используем, и какое военное задание мы бы выполнили одним ударом (по Москве – прим.)?», - задался вопросом советник.

Он уточнил, что «для нас другие приоритетные цели…».

По мнению Подоляка, это «гарантируется нам международным правом, то есть юридически имеем право уничтожать все, что находится на территории Крыма, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей».

Как писал сайт KP.RU, 25 апреля военкор Александр Коц написал, что главного направления удара у Киева нет. Есть план на каждое из направлений. И в зависимости от результатов будут оперировать резервами. Если где-то будет получаться продавливать, назовут это главным ударом, а остальные - отвлекающими.

И в наступ они пойдут вне зависимости от желания или нежелания Зеленского. Не для того коллективный Запад вооружал его последний год, чтобы он топтался в позиционных боях, теряя людей.

Еще в начале февраля 2023 года Дмитрий Медведев заявил, что в случае нападения Украины на Крым ответ будет немедленным и крайне жестким.

«Крым – это Россия, нападение на Крым – нападение на Россию и эскалация конфликта. Украинская банда наркоманов должна понимать, что за такие атаки неизбежно возмездие», – подчеркнул Медведев.

Также он отметил, что в случае нападения на полуостров по Украине могут ударить «абсолютно любыми типами вооружений».

Напомним, 3 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Крым надежно защищен от любых угроз. 1 февраля глава Крыма Сергей Аксенов доложил президенту России, что строительство фортификационных укреплений на полуострове планируют завершить в апреле.