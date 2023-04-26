Эпидемиолог Минздрава Роман Полибин напомнил о необходимости прививаться от кори Фото: Иван МАКЕЕВ

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Роман Полибин сообщил РБК, что в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок каждый ребенок должен получить две прививки (вакцинация в 12 месяцев и одна ревакцинация в шесть лет), которые обеспечат защиту от заболевания корью на протяжении всей жизни.

Также Полибин отметил, что в контексте проводимой в стране «подчищающей» иммунизации вакцинации против кори подлежат дети и взрослые в возрасте до 35 лет, не болевшие корью, не привитые против кори или привитые однократно, а также не имеющие сведений о прививках, в том числе лица, ведущие кочевой или полукочевой образ жизни, вынужденные переселенцы, мигранты.

Как писал сайт KP.RU, 20 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что эпидемиологическая ситуация с корью в России осложняется, случаи заболевания зафиксированы в 44 регионах страны.

Она подчеркнула, что локальные очаги удается быстро купировать, поэтому никаких ограничительных мер вводить не планируется.

Попова добавила, что для того, чтобы не допустить распространение кори, в России продолжается подчищающая иммунизация. По ее словам, сейчас привито уже более 30% тех, кому планировалось провести иммунизацию.

Напомним, новые случаи заболевания корью в России были зарегистрированы в Башкирии и Дагестане, в Ленинградской, Ульяновской, Тюменской областях, Краснодарском и Ставропольском крае, а также в Москве.