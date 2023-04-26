Захарова заявила, что она первый и единственный дипломат из России с личной страницей в Госдепе Фото: Иван МАКЕЕВ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинения во лжи в опубликованной биографии на сайте Госдепа США, об этом она написала в авторской колонке «Известий».

«Я единственный руководитель пресс-службы МИДа в мире, у кого есть персональная страница на сайтах внешнеполитических ведомств сразу двух ядерных сверхдержав: моей родины - России - и вот теперь еще и США», - заявила Захарова.

Она отметила, что она первый российский дипломат со своей персональной страницей на сайте Госдепа.

По ее словам, этот новый жанр США обошелся в 120 миллионов долларов.

«Не поверите, я пропагандирую российскую внешнюю политику. Согласитесь, вывод на все 120 миллионов», - подчеркнула дипломат с иронией.

Также Захарова призвала Госдеп США вспомнить о реальной лжи в дипломатии. Например, о знаменитой пробирке с якобы биологическим оружием госсекретаря Колина Пауэлла.

Как писал сайт KP.RU, 12 марта Мария Захарова назвала фейком и очередной информационной атакой сообщения о том, что она якобы подтвердила существующую в России «битву элит», которая мешает контролю над инфопространством. Либералы регулярно распространяют ложь, отметила она.

Дипломат напомнила, что ранее уже были опровергнуты фейки про существующий у нее паспорт США, дорогие вещи и сумки, а также о том, что она родила в Америке ребенка.

1 июня 2022 года Мария Захарова заявила, что западные СМИ, распространявшие фейки о российской спецоперации на Украине, должны ответить за свои поступки и извиниться.

Так дипломат отреагировала на увольнение уполномоченной по правам человека Украины Людмилы Денисовой.