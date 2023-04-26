Посольство России в Лондоне: Страны Запада уготовили Украине роль радиоактивного могильника Фото: REUTERS

Заявления первого замминистра обороны Британии Джеймса Хиппи о снарядах с обедненным ураном на Украине указывают на то, что Запад уготовил этой стране роль радиоактивного могильника, об этом заявили в посольстве России в Лондоне.

Дипломаты подчеркнули, что высказывание замминистра демонстрирует «безжалостный оскал линии англосаксов на всемерную эскалацию развязанного ими «конфликта по доверенности» на Украине».

«Этой стране Западом уготована роль не только антироссийского военного полигона, но и радиоактивного «могильника», - отметили в посольстве.

Как писал сайт KP.RU, 25 апреля замминистра обороны Хиппи сообщил, что Британия не имеет обязательств по ликвидации последствий применения танковых снарядов с обеднённым ураном, которые Лондон поставил Киеву.

В военном ведомстве отметили, что не будут отслеживать места, где ВСУ будут задействовать боеприпасы с обеднённым ураном.

Напомним, 21 марта замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон решил передать Киеву снаряды с обедненным ураном, которые Украина получит вместе с танками Challenger 2.

После этого Путин заявил, что Россия будет вынуждена реагировать на поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном, поскольку Запад начинает применять оружие с ядерным компонентом.

25 марта президент России заявил, что «...России есть чем ответить. У нас, без преувеличения, сотни тысяч, именно сотни тысяч, таких снарядов. Мы их пока не применяем».