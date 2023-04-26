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НовостиПолитика26 апреля 2023 2:50

На Купянском направлении российские военнослужащие ликвидировали две группы диверсантов

Также вертолеты уничтожили взводный опорный пункт ВСУ около села Чугуновка
Сергей ГАПЧУК
На Купянском направлении российские военнослужащие уничтожили две группы диверсантов

На Купянском направлении российские военнослужащие уничтожили две группы диверсантов

Фото: Александр КОЦ

Военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили две группы диверсантов ВСУ на Купянском направлении, об этом сообщил ТАСС офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.

«На Купянском направлении военнослужащими группировки войск «Запад» за сутки уничтожили две ДРГ противника в районе населенных пунктов Синьковка и Новоселовское. Сорваны три попытки ротации войск в районе сел Ивановка, Синьковка и Артемовка» - рассказал Якимкин.

Он добавил, что огнем артиллерии были уничтожены четыре наблюдательных пункта противника.

«Армейской авиацией группировки уничтожен взводный опорный пункт противника в районе населенного пункта Чугуновка», - отметил офицер.

Как писал сайт KP.RU, начальник пресс-центра группировки «Днепр» Алексей Рулев сообщил, что подразделения группировки уничтожили на Херсонском направлении 15 украинских диверсантов, до трех десятков солдат и склад ВСУ.

Он отметил, что были уничтожены три быстроходные лодки, боеприпасы к артиллерийскому и стрелковому вооружению.

Офицер добавил, что помимо этого уничтожены пункт временной дислокации украинской теробороны, до 30 украинских военных, контрбатарейная РЛС AN/TPQ-36, кочующий миномет и самоходка «Гвоздика», а также склад с имуществом ВСУ.

Командир танковой роты с позывным «Море» рассказал, что экипаж танка Т-90М «Прорыв» 20-й гвардейской армии ЗВО уничтожил украинский опорный пункт в Донбассе.