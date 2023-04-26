На Купянском направлении российские военнослужащие ликвидировали две группы диверсантов

На Купянском направлении российские военнослужащие уничтожили две группы диверсантов Фото: Александр КОЦ

Военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили две группы диверсантов ВСУ на Купянском направлении, об этом сообщил ТАСС офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.

«На Купянском направлении военнослужащими группировки войск «Запад» за сутки уничтожили две ДРГ противника в районе населенных пунктов Синьковка и Новоселовское. Сорваны три попытки ротации войск в районе сел Ивановка, Синьковка и Артемовка» - рассказал Якимкин.

Он добавил, что огнем артиллерии были уничтожены четыре наблюдательных пункта противника.

«Армейской авиацией группировки уничтожен взводный опорный пункт противника в районе населенного пункта Чугуновка», - отметил офицер.

Как писал сайт KP.RU, начальник пресс-центра группировки «Днепр» Алексей Рулев сообщил, что подразделения группировки уничтожили на Херсонском направлении 15 украинских диверсантов, до трех десятков солдат и склад ВСУ.

Он отметил, что были уничтожены три быстроходные лодки, боеприпасы к артиллерийскому и стрелковому вооружению.

Офицер добавил, что помимо этого уничтожены пункт временной дислокации украинской теробороны, до 30 украинских военных, контрбатарейная РЛС AN/TPQ-36, кочующий миномет и самоходка «Гвоздика», а также склад с имуществом ВСУ.

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