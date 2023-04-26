Что произошло в ночь на 26 апреля

Путин подписал указ об ответных мерах в случае конфискации российских активов за границей Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном управлении некоторым имуществом, предполагающий ответные меры в случае изъятия российских активов за рубежом.

В документе указано, что в случае изъятия или ограничения прав на имущество РФ и российских физических и юридических лиц за рубежом вводится внешнее управление на активы недружественных стран в России.

Во временное управление могут быть переданы доли зарубежных акционеров в компаниях «Юнипро» и ПАО «Фортум».

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