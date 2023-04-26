В ЕС решили сократить продажи сертификатов на выбросы углекислого газа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Евросоюза принял реформы, которые призваны обеспечить достижение климатических целей к 2030 году. Одной из принятых мер стало сокращение торговли квотами на выбросы парниковых газов. Об этом стало известно на сайте совета.

Утверждены ряд законов, которые стали частью программы Fit for 55, она нацелена на сокращение на 55% выбросов парниковых газов в ЕС к 2030 году.

Также в ЕС планируют уже к 2034 году полностью отказаться от выдачи бесплатных квот всем предприятиям. Устанавливается максимально допустимый суммарный уровень выбросов для загрязняющих объектов, после чего он делится на квоты и распределяется.

Все это необходимо ЕС для того, чтобы к середине века достичь климатической нейтральности. Для этого потребуется перестройка производств и потребления энергии.

Ранее KP.RU писал, что в ЕС решили ужесточить надзор за популярными онлайн-площадками с 25 августа 2023 года. В них входит YouTube, Tik-Tok и ряд других платформ. Это связывают с большим размахом этих соцсетей.