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НовостиПолитика26 апреля 2023 5:11

Западные санкции не учли решимость России и не вызвали крах в авиапарке

Wirtschaftswoche: санкции Запада не смогли приземлить авиапарк России
Роман ПОЛОСИКОВ
Западные санкции не учли решимость России и не вызвали крах в ее авиапарке

Западные санкции не учли решимость России и не вызвали крах в ее авиапарке

Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Проанализировав данные о воздушном движении над Россией можно понять, что санкции Запада не смогли приземлить российский авиапарк. Сравнение движения рейсов с апреля 2022 по конец марта 2023 года не показало существенных различий. К такому выводу пришел немецкий журнал Wirtschaftswoche.

Западные страны надеялись на успех санкций против авиации России, поскольку три четверти гражданского авиапарка производится в США, Канаде или ЕС, но они недооценили решимость России в этой отрасли, уточняют в издании.

Отмечается, что важным шагом стало быстрое одобрение президентом Владимиром Путиным экспроприации западных самолетов и их регистрация в России. При этом запчасти для обслуживания авиации можно получить из третьих стран.

Ранее KP.RU рассказывал о том, что антироссийские санкции США ускорили процесс дедолларизации в мире. Теперь американская валютная система под угрозой краха.