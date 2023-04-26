Западные санкции не учли решимость России и не вызвали крах в авиапарке

Западные санкции не учли решимость России и не вызвали крах в ее авиапарке Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Проанализировав данные о воздушном движении над Россией можно понять, что санкции Запада не смогли приземлить российский авиапарк. Сравнение движения рейсов с апреля 2022 по конец марта 2023 года не показало существенных различий. К такому выводу пришел немецкий журнал Wirtschaftswoche.

Западные страны надеялись на успех санкций против авиации России, поскольку три четверти гражданского авиапарка производится в США, Канаде или ЕС, но они недооценили решимость России в этой отрасли, уточняют в издании.

Отмечается, что важным шагом стало быстрое одобрение президентом Владимиром Путиным экспроприации западных самолетов и их регистрация в России. При этом запчасти для обслуживания авиации можно получить из третьих стран.

Ранее KP.RU рассказывал о том, что антироссийские санкции США ускорили процесс дедолларизации в мире. Теперь американская валютная система под угрозой краха.