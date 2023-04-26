Чернышенко поручил Минцифры до 1 июня организовать общественное обсуждение проекта Стратегии отрасли связи

Чернышенко поручил Минцифры проработать Стратегию развития отрасли связи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред Правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры до 1 июня 2023 года провести общественное обсуждение проекта Стратегии отрасли связи.

“Разработка Стратегии отрасли связи идет по поручению президента России Владимира Путина. До конца мая проект должен быть представлен в Правительство России, Минцифры необходимо до середины мая выработать общее целеполагание с численными измеримыми Smart-метриками”, – сказал Чернышенко в ходе сессии по разработке Стратегии развития отрасли связи до 2035 года.

Основными целями новой стратегии стали обеспечение контроля над инфраструктурой связи, достаточного для сохранения национального суверенитета, а также рост качества услуг связи для граждан, бизнеса и государственных органов.

“Из целей вытекает 15 стратегических задач. На следующем этапе работа будет продолжена в сторону проработки уже конкретных мероприятий”, – добавил заместитель главы Министерства цифрового развития Дмитрий Ким.

Сайт KP.RU рассказывал, что основные показатели национальной цели «Цифровая трансформация» в 2022 году перевыполнены. Чернышенко отмечал, что в 2022 году Россия успешно переориентировалась на новые рынки, а в цифровой отрасли были достигнуты значительные результаты. Уровень достижения «цифровой зрелости» составил 65,8% (при плане в 56,2%); доля массовых социально значимых услуг онлайн составила 99,97% (при плане в 65%); доля домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к интернету - 86,1% (при плане - 80%); уровень увеличения вложений в отечественные ИТ-решения - 157,4% (при плане - 156%).