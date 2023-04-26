Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет 26 апреля 2023 года Фото: Александр КОЦ

Украинские войска в очередной раз обстреливают районы Донецка. Утром 26 апреля они выпустили 20 ракет из РСЗО. О новых ударах киевского режима рассказали в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 07:50 - н.п. Орловка - г. Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 20 ракет из РСЗО, — говорится в Telegram-канале представительства.

Удары пришлись на северные районы города, а в целом киевский режим регулярно обстреливает ДНР еще с 2014 года. Все военные преступления украинских войск фиксируется.

Напомним, что 24 апреля по Донецку также выпустили сразу 20 ракет. Тогда под обстрел попал населенный пункт Красногоровка в Петровском районе Донецка.