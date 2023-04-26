Замминистра МЧС РФ Денисов прибыл на место крупных пожаров в Свердловской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оперативная группа МЧС России во главе с заместителем министра Ильей Денисовым прибыла в Свердловскую область, где 25 апреля произошли крупные пожары. Теперь на месте происшествия они будут координировать работу по тушению пожара. Об этом рассказали в Telegram-канале МЧС России.

На данный момент пожары в населенных пунктах Сосьва, Висим, Таежный, Прогресс и Неустроева локализованы, но работы по ликвидации возгорания продолжаются. В борьбе с огнем задействовано 380 человек и 112 единиц техники.

Напомним, что 25 апреля лесной пожар распространился на 50 строений в поселке Сосьва. Из-за этого пришлось эвакуировать 240 осужденных из больницы ФСИН, рядом с которой началось возгорание.

Позже в населенном пункте был введен режим ЧС, а для борьбы с огнем привлекли и авиацию, которая сбросила в очаг возгорания 36 тонн воды. Только утром 26 апреля сообщили о локализации пожара на площади в девять тысяч квадратных метров. Сотрудники МЧС отстояли от огня 1200 домов.