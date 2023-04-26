Daily Express: Заявления главы МИД России Сергея Лаврова стали тревожными сигналами для Вашингтона Фото: REUTERS

Перед визитом Министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседание Совбеза ООН в Нью-Йорк власти США получили два тревожных сигнала. Обещание главы МИД, что Россия ничего не забудет и не простит, стало первым из них Об этом рассказал в своей статье аналитик издания Daily Express Пол Уизерс.

Эти слова Лаврова назвали «леденящими душу».

Вторым же тревожным сигналом для Вашингтона стало заявление замминистра Сергея Рябкова, который сказал, что Москва найдет способы ответить так, чтобы США «надолго запомнили, что так не делается». Поэтому визит главы МИД стал достаточно напряженным для американцев.

Эти заявления российских дипломатов стали следствием того, что нескольким российским журналистам не позволили присутствовать на заседании, но в США не ожидали такой реакции России на это решение.

Сергей Лавров в ООН поставил Запад на место и доходчиво объяснил цели спецоперации. Он призвал называть вещи своими именами и напомнил, что никто не разрешал западному меньшинству говорить от имени всего человечества.

Также он добавил, что Запад под видом демократии навязывает всем странам свое господство и именно это становится угрозой безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона.