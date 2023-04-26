Россиянам рассказали о малоизвестных выплатах

Андрей Гиринский рассказал о малоизвестных вариантах материальной помощи россиянам Фото: Олег ЗОЛОТО

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал о малоизвестных выплатах, которые могут получить россияне только при самостоятельной подаче документов.

Для малообеспеченных многодетных семей, в случае документального подтверждения этого статуса, предусмотрена государственная помощь в подготовке детей к школе, а также разовые выплаты в День матери.

Пенсионеры также могут получить материальную поддержку, например на пятидесятилетие официального брака, а также при наличии на иждивении малолетних детей к моменту выхода на пенсию. В некоторых регионах пенсионеры могут получить разовую выплату на день рождения, если это юбилейная дата.

На сайт KP.RU есть целый раздел о социальной помощи государства. Недавно «Комсомольская правда» вместе с экспертами Социального фонда России (СФР) подготовила путеводитель: на какие социальные услуги могут рассчитывать граждане нашей страны в разных жизненных ситуациях.