Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика26 апреля 2023 6:41

Россиянам рассказали о малоизвестных выплатах

Доцент РУДН Гиринский: россияне могут получить ряд выплат при самостоятельной подаче документов
Сергей ЧИКОВ
Андрей Гиринский рассказал о малоизвестных вариантах материальной помощи россиянам

Андрей Гиринский рассказал о малоизвестных вариантах материальной помощи россиянам

Фото: Олег ЗОЛОТО

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал о малоизвестных выплатах, которые могут получить россияне только при самостоятельной подаче документов.

Для малообеспеченных многодетных семей, в случае документального подтверждения этого статуса, предусмотрена государственная помощь в подготовке детей к школе, а также разовые выплаты в День матери.

Пенсионеры также могут получить материальную поддержку, например на пятидесятилетие официального брака, а также при наличии на иждивении малолетних детей к моменту выхода на пенсию. В некоторых регионах пенсионеры могут получить разовую выплату на день рождения, если это юбилейная дата.

На сайт KP.RU есть целый раздел о социальной помощи государства. Недавно «Комсомольская правда» вместе с экспертами Социального фонда России (СФР) подготовила путеводитель: на какие социальные услуги могут рассчитывать граждане нашей страны в разных жизненных ситуациях.