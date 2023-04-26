Politico: В Пентагоне обрадовались уходу Такера Карлсона с Fox News

В Пентагоне обрадовались уходу Такера Карлсона с канала Fox News Фото: REUTERS

Издание Politico заявило о том, что в Пентагоне рады уходу популярного ведущего канала Fox News Такера Карлсона. Авторы статьи отмечают, что критику Джо Байдена, за которую известен Карлсон, очень любили рядовые сотрудники ведомства, но главные лица Пентагона очень обрадовались уходу ведущего.

“Скатертью дорога”, – приводит издание слова одного из чиновников. В статье также упоминается, что Карлсон недавно открыто раскритиковал некоторых военных лидеров за попытки сделать американскую армию “более разнообразной”. Издание отметило, что сообщило реакцию Пентагона самому журналисту.

“Ха! Не сомневаюсь”, – ответил Карлсон.

Напомним, Такер Карлсон - телезвезда из Республиканской партии, покинул телеканал Fox News 24 апреля. Бывший президент США и лидер партии Республиканцев Дональд Трамп считает, что Fox News ограничивал Карлсона, не давая ему вести передачи в том формате, который приносил огромные просмотры и нравился самому ведущему.

В 2024 году в Америке пройдут выборы президента. Действующий глава Соединенных Штатов Джо Байден недавно официально заявил об участии в них. Такер Карлсон широко известен своей критикой Байдена, по его словам действующий президент уже теряет даже способность говорить.