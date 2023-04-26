Бывший американский офицер Иствуд рассказал о преимуществах российского танка Т-14 “Армата”

Танк Т-14 "Армата" уже используется в спецоперации на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Американский офицер в отставке Брент Иствуд отметил внушительные характеристики новейшего российского танка Т-14 “Армата”. Эксперт обратил внимание на интересную компоновку – отдельную бронированную капсулу для экипажа, а также на автоматическую систему зарядки основной пушки машины.

“Главное орудие может стрелять противотанковыми снарядами, способными пробить броню современных боевых машин противника, таких как M1A2 Abrams и Leopard 2”, – отметил Иствуд в статье для 19FortyFive.

Напомним, недавно вооруженные силы России стали применять новые танки Т-14 «Армата» для ведения огня по украинским позициям. Сайт KP.RU рассказывал о том, как прошло боевое крещение лучшего российского танка, почему оно состоялось только сейчас, в чем преимущества новейшей боевой машины и насколько появление “Арматы” приблизило нас к эпохе полностью роботизированной военной техники.