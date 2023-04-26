Глава «Газпрома» Алексей Миллер и губернатор Сергей Цивилев обсудили ход газификации Кузбасса

Фото: пресс-служба ПАО «Газпром».

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и глава «Газпрома» Алексей Миллер 25 апреля обсудили ход реализации программы газификации региона на 2021–2025 годы. В прошлом году построено пять межпоселковых газопроводов, обеспено голубым топливом около трех тысяч домовладений и четыре котельных в Кемеровском районе. В этом году в районе будут построены еще два газопровода к селам Береговая и Старочервово.

«Это кардинально повлияет на жизнь в Кузбассе: мы детализировали и постарались ускорить программу догазификации, которую утвердил Владимир Владимирович Путин. Это нужно прежде всего кузбассовцам, от них идет активный запрос на подключение к газу. Также мы постарались максимально снизить финансовую нагрузку на людей. Отмечу, что газификация объектов – школ, детских садов, больниц – улучшит и экологическую обстановку, и качество жизни людей», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Учитывая большие потребности региона в новой газовой инфраструктуре, «Газпром» и правительство Кузбасса подписали актуализированную пятилетнюю программу. По новому договору, компания газифицирует 33 населенных пункта в Кемеровском, Новокузнецком, Прокопьевском и Топкинском районах. Кроме того, компания модернизирует газораспределительную станцию «Топки». Это позволит подключать к газу новых потребителей в Топкинском районе. Там, где газопроводы уже подведены к поселкам, специалисты компании подводят газовые сети к границам домовладений и котельным.