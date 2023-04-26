План Евросоюза по замене российского газа на ветровую энергию полностью провалились Фото: Shutterstock

Европа так и не смогла стать энергонезависимой с помощью ветряных электростанций, поскольку все грандиозные планы по выработке так и не выполнены. Именно так ЕС и планировал побороть зависимость от российского газа к 2030 году. Об этом сообщает издание Bloomberg.

По мнению экспертов даже к концу десятилетия пять стран Европы максимум смогут достигнуть цели по выработке энергии в 88 гигаватт, что составит всего 75% от намеченных планов.

Расходы на строительство новых «ветряков» также сократились, а по итогам 2022 года не было ни одной инвестиции в строительство новых морских ветроэлектростанций. В этом году ситуация изменилась и все же инвестиции появились.

С рядом проектов есть много проблем из-за того, что расходы на них резко увеличились. На этом фоне итоговая цена строительства значительно превысила цены, по которым компании соглашались продавать электроэнергию.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия готова запретить импорт украинского зерна, поскольку ряд стран уже ввел локальные запреты. Первой с такой инициативой выступила Польша, которая хочет сохранить свою сельскохозяйственную отрасль, вместо помощи Украине. За ней присоединились к запрету Словакия и Венгрия.