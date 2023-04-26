Робототехника, 3D-моделирование, видеопроизводство: Эн+ объявляет победителей второго конкурса «Мультилаб»

По итогам голосования экспертного жюри победители три учебных заведения – общеобразовательные школы №18 в Братске и №17 в Ангарске, а также лицей №40 в Нижнем Новгороде.

«Сегодня миссия Эн+ состоит в том числе в укреплении кадрового потенциала – не только для энергетики, но и для страны в целом. «Мультилабы» – это еще одно звено в цепочке подготовки будущих высококвалифицированных специалистов, - уточнила заместитель генерального директора по связям с общественностью Эн+ Вера Курочкина. - Развивая собственную образовательную экосистему, Эн+ последовательно увеличивает количество проектов, ориентированных на школьников, помогает им попробовать себя в разных направлениях и уверенно определиться с будущей профессией».

Два месяца эксперты изучали и оценивали заявки школ-участников из регионов ответственности компанию. В первую жюри уделяло внимание разнообразию образовательных программ, форматам календарного плана, профессиональным компетенциям команды проекта. В итоге три школы получат суперсовременные пространства, оборудованные новейшей техникой.

Эн+ обновит подходящие учебные помещения по специально разработанному дизайн-проекту и оборудует эти классы всем необходимым для занятий робототехникой, электроникой, 3D-моделированием, видеопроизводством, программированием, ИКТ-технологиями. Помещения оснастят ультрасовременным цифровым оборудованием, фото- и видеотехникой, функциональной мебелью. Новые «Мультилабы» откроют свои двери всем желающим и станут площадками для обучения и общения не только для учащихся школ-победителей, но и их родителей, людей пенсионного возраста, воспитанников детских садов, учеников других образовательных учреждений города.

Открытие «Мультилабов» запланировано на начало следующего учебного года. Во время летних каникул пройдут ремонт помещений, установка и монтаж оборудования, а также обучение педагогов для работы на мультимедийном оборудовании.

«Мы очень рады, что победили в конкурсе. Уже в ближайшие месяцы у нас появится класс, который позволит развить технические навыки учеников, - отметил заместитель директора лицея №40 (Нижний Новгород) Роман Шилков. – Сейчас с организаторами конкурса согласовываем формат пространства, где разместится лаборатория.

Причем, руководство школ-победителей к участию в конкурсе отнеслось очень серьезно. Например, директор ангарской школы №17 Лариса Шелковникова специально изучала опыт школы в Иркутске, которая победила в прошлом году.

«В нашем районе нет кружков технического плана, а нам бы хотелось. Плюс, мы начинаем создавать инженерные классы в начальной школе – в этом году первые классы уже проходят подготовку. Плюс, за счет внеурочной деятельности будет развиваться робототехника, моделирование, конструирование, графический дизайн – благодаря тому, что у нас появится новое оборудование. Кроме того, у нас очень хорошо работает школьный медиацентр – радио и газета. Пока не хватает школьного телевидения, но будем надеяться, что разовьем и это направление благодаря победе в конкурсе «Мультилаб»», - сообщила Лариса Шелковникова.

Напомним, энергохолдинг, основанный Олегом Дерипаской, занимается созданием «Мультилабов» с 2022 года. Сейчас в городах, где работают и живут сотрудники Эн+, создано уже три «Мультилаба» – в Иркутске, Дивногорске и Красноярске.

««Мультилаб» позволил нашей гимназии воплотить в жизнь новые образовательные идеи, разработать интересные проекты инженерно-технологической направленности, как для детей, так и для взрослых, создать условия для реализации инновационных актуальных программ внеурочной деятельности и дополнительного образования, презентовать опыт работы педагогов на городском и региональном уровнях», – резюмировала заместитель директора по учебно-воспитательной работе дивногорской гимназии № 10 Юлия Слаушевская.